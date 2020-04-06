حرائق القمح بالجزيرة تلتهم (236) فدان

قضى حريق أمس على مساحات مزروعة بقمح جاهز للحصاد في مشروع الجزيرة وامتداد المناقل على 22 فدان منها مساحة 14 فدانا ونصف تضررت كلياً، لترتفع جملة المساحات التى طالتها الحرائق بالمشروع التي ما تزال مجهولة الأسباب والدوافع إلى أكثر من 236 فدان قمح بانتظار الحصاد. وكشف رئيس لجنة الحصاد ممثل المنتجين بمشروع الجزيرة والمناقل المزارع عثمان ابراهيم عن تجدد ظاهرة الحريق بمشروع الجزيرة والمناقل امس بالقسم الجنوبي مكتب قندال ترعة واحد ديم المشايخة في مساحة ٢٢ فدان،

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وقال في تصريح لـ( السوداني) إن المزارعين قاموا بإغلاق طريق مدني سنار احتجاجا على اندلاع الحرائق دون معرفة الأسباب، مشيرا إلى أن الحريق قضى على مساحات كبيرة بالمشروع تقدر بحوالى (236) فدان قمح جاهزة للحصاد.

في السياق قال المدير الزراعي بالأقسام الجنوبية المهندس عباس رفيدة إن المساحة التي تأثرت بالحريق امس (22) فدان منها مساحة (14) فدان ونصف تأثرت كليا، مؤكدا تبليغهم عن الحريق للجهات المختصة بجانب تشكيل لجنة لتقدير التلف.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)