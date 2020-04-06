المدير السابق لشركة الموارد المعدنية: شركة هربت(250) كيلو من الذهب

كشف يوسف محمد أحمد، المدير العام السابق للشركة السودانية للموارد المعدنية أن شركة عاملة في المجال بمساعدة جهات عليا هربت “250” كيلو جراماً من انتاج الذهب قبل أن يذهب للجهات المختصة، وقبل أن تأخذ الحكومة نصيبها ورصدناها بالمستندات.

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وأضاف محمد أحمد ، عندما خاطبنا الشركة للاستفسار من واقعة التهريب رفضت استلام الخطاب، وأوضح مديرها لنا أن الكمية التي هُربت باتفاق من الإدارة العليا بوزارة الطاقة والتعدين والشركة المعنية، واضاف حينما أزحت الغطاء عن مثل هذه الممارسات “فُتح لي عش الدبابير وأصابني أحدها فغادرت الشركة”.

وبحسب صحيفة اليوم التالي، قال محمد أحمد أنه قدم عدداً من الحلول والمقترحات لوزير الطاقة عادل علي إبراهيم للعبور بالشركة إلى الأمام وتفكيك الدولة العميقة، لكنها قُوبلت بالرفض مما جعلنا نختلف في الرؤية وطريقة التنفيذ إلى أن غادرت الشركة بالإقالة.

الخرطوم(أخبار الخليج 365)