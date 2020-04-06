مقتل مواطن بطعنة سكين بدار السلام

التاريخ: 06-أبريل-2020 فى : حوادث 20 مشاهدة ابلغ احد المواطنين شرطة دار السلام جنوب عن عثوره على المواطن آدم حامد مطعونا بسكين مما ادى لمقتله في الحال. Advertisements عندها تحركت شعبة مباحث دار السلام جنوب ترافقهم شرطة مسرح الجريمة بامبدة حيث قاموا بحسب صحيفة الدار، بعمل كافة الاجراءات القانونية والفنية اللازمة حيال الجثة وبالاورنيك الجنائي تم نقل الجثة لمشرحة ام درمان فيما تمكنت شعبة مباحث دار السلام جنوب من القاء القبض على المتهم وبحوزته اداة الجريمة السكن وفتح بلاغ في مواجهته تحت المادة 130 من القانون الجنائي، وبامر تشريح صادر من النيابة وعلى صدر البروف جمال حسن يوسف مدير مشرحة ام درمان تم تشريحها لتحديد اسباب الوفاة وفي موكب مهيب تم استلام الجثة من قبل ذويها لمواراتها الثرى. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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