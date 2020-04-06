الشرطة تعثر على شخص مقتول ببحري

التاريخ: 06-أبريل-2020
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تم تدوين بلاغ بالدروشاب تحت المادة 51 إجراءات حيث ابلغ احد المواطنين بعثوره على شخص مقتولاً عندها تحركت شعبة مباحث الدروشاب للموقع ترافقهم شرطة مسرح الجريمة حيث قاموا بعمل اللازم حيال الجثة بالاورنيك الجنائي.
وبحسب صحيفة الدار، تم نقل الجثة لمشرحة ام درمان فيما تسعى شعبة مباحث الدروشاب بحسها الامني العالي بجمع الخيوط المهمة والتحريات للوصول الى المتهم.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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