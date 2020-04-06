الخارجية: السوداني المتورط في حادث الطعن دخل فرنسا بصورة غير شرعية

أقرت وزارة الخارجية، بتورط طالب لجوء سوداني في حادثة اعتداء بالسكين على بعض المواطنين الفرنسيين بجنوب فرنسا، وادانت الحادث المؤسف بأشد العبارات.

وقالت إدارة الإعلام والناطق الرسمي بالخارجية في بيان صحفي امس”، ان الوزارة تابعت ما تناقلته بعض وسائل الإعلام الفرنسية أمس بحسب صحيفة الدار، ان الوزارة تابعت ما تناقلته بعض وسائل الاعلام الفرنسية امس بأن طالب لجوء سياسي اعتدى بسكين على عدد من المواطنين الفرنسيين في منطقة سير أزير دروم (جنوب شرق فرنسا)، وأن الحادث أسفر عن مقتل شخصين إثنين وجرح سبعة، معظمهم في خطر.

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وقالت انه بعد تواصل السفارة مع الجهات المعنية، ومنها إدارة مكافحة الإرهاب في جهاز الأمن الداخلي الفرنسي، تأكدت صحة الحادثة، ولم تؤكد دوافعها بعد. واضافت بانه اتضح بأن المعتدي سوداني من مواليد العام ١٩٨٧م، وقد دخل الأراضي الفرنسية بصورة غير شرعية في أغسطس ٢٠١٦م، وأفادت الشرطة القضائية في مدينة ليون بأن التحقيقات مازالت في بداياتها وبأنها ستفيد السفارة بما يستجد من معلومات متى توفرت.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)