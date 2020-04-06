القبض على رجل بعد مطاردته بحوزته كميات كبيرة من المواد المخدرة

التاريخ: 06-أبريل-2020
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تمكنت شرطة مكافحة المخدرات من القاء القبض على متهم بعد مطاردة شرسة بحوزته عدد 2 جوال شاشمندي باحدى مناطق مدينة القضارف.
وتعود التفاصيل وفقاً لصحيفة الدار عندما وردت معلومة لدى شرطة المكافحة بحوزة المتهم كميات من المواد المخدرة وبعد رصد ومتابعة وجمع المعلومات تم عمل كمين محكم للمتهم ومطاردته التي اسفرت عن القبض عليه وضبطت المعروضات بحوزته ووضعت في البلاغ الذي دون تحت المادة “51” من قانون المؤثرات العقلية بدائرة الاختصاص وما زال التحري مستمراً.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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