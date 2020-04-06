القبض على رجل بعد مطاردته بحوزته كميات كبيرة من المواد المخدرة

التاريخ: 06-أبريل-2020 فى : حوادث 4 مشاهدة تمكنت شرطة مكافحة المخدرات من القاء القبض على متهم بعد مطاردة شرسة بحوزته عدد 2 جوال شاشمندي باحدى مناطق مدينة القضارف. Advertisements وتعود التفاصيل وفقاً لصحيفة الدار عندما وردت معلومة لدى شرطة المكافحة بحوزة المتهم كميات من المواد المخدرة وبعد رصد ومتابعة وجمع المعلومات تم عمل كمين محكم للمتهم ومطاردته التي اسفرت عن القبض عليه وضبطت المعروضات بحوزته ووضعت في البلاغ الذي دون تحت المادة “51” من قانون المؤثرات العقلية بدائرة الاختصاص وما زال التحري مستمراً. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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