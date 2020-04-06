مفرح يكتب: (في 6 من أبريل صلف أعتىٰ الطغاة حتي جندلوه إلى سجن كوبر)

نشر وزير الشؤون الدينية والأوقاف نصر الدين مفرح على حسابه في تطبيق (فيسبوك) اليوم الأثنين محتفياً بذكرى 6 أبريل، قائلاً: ”النظر إلى المستقبل يوجب علينا قراءة الماضي فالسادس من إبريل ٢٠١٩م، كان يوماً ملحمياً تمازجت فيه أرواح الشهداء الصاعدة ودماء المصابين الطاهرة”.

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و تابع: تشابكت أيادي السمراوات مع حداة الغد المأمول وصولاً لساحة القيادة العامة للقوات المسلحة مجابهين صلف أعتىٰ الطغاة حتي جندلوه إلى سجن كوبر.

و قال مفرح بحسب موقع السوداني، إن ذلك يوجب عليهم حراسة الثورة وعدم تضييع مكتسباتها والتوحد والإعتزاز بشعارات الثورة والإعتذار لكل من قصرنا في حقه من ثائرات وثوار بلادي.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)