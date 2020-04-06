التاريخ: 06-أبريل-2020
7 مشاهدة
نشر وزير الشؤون الدينية والأوقاف نصر الدين مفرح على حسابه في تطبيق (فيسبوك) اليوم الأثنين محتفياً بذكرى 6 أبريل، قائلاً: ”النظر إلى المستقبل يوجب علينا قراءة الماضي فالسادس من إبريل ٢٠١٩م، كان يوماً ملحمياً تمازجت فيه أرواح الشهداء الصاعدة ودماء المصابين الطاهرة”.
و تابع: تشابكت أيادي السمراوات مع حداة الغد المأمول وصولاً لساحة القيادة العامة للقوات المسلحة مجابهين صلف أعتىٰ الطغاة حتي جندلوه إلى سجن كوبر.
و قال مفرح بحسب موقع السوداني، إن ذلك يوجب عليهم حراسة الثورة وعدم تضييع مكتسباتها والتوحد والإعتزاز بشعارات الثورة والإعتذار لكل من قصرنا في حقه من ثائرات وثوار بلادي.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر مفرح يكتب: (في 6 من أبريل صلف أعتىٰ الطغاة حتي جندلوه إلى سجن كوبر) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.