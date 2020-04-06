مقتل شاب بام درمان

دونت شرطة السلام جنوب بامبدة بلاغا تحت المادة 130 من القانون الجنائي القتل العمد وذلك بعد ان اقدم المتهم على تسديدطعنة للقتيل في عنقه بآلة حادة اودت بحياته في الحال بسبب خلاف بينهما.

Advertisements

وفور وقوع الجريمة قام والد المجني عليه بالاتصال بالشرطة التي سارعت بحسب صحيفة الدار، الى موقع الجريمة واتخذت كافة الاجراءات القانونية اللازمة وبواسطة اورنيك 8 جنائي وامر تشريح صادر من النيابة نقلت الجثة للمشرحة لمعرفة اسباب الوفاة، كما تم القبض على المتهم والذي اقر بجريمته بعد ان ضبطت بحوزته اداة الجريمة.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)