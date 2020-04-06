التحقيق حول العثور على جثة خفير وعلى جسده آثار خنق

تحقق شرطة القضارف في البلاغ المدون تحت المادة 130 من القانون الجنائي القتل العمد بعد العثور على جثة خفير بمنطقة باسندا. Advertisements وفور العثور على الجثة تم الاتصال بالشرطة التي سارعت الى موقع الجريمة برفقة تيم مسرح الحادث للقيام بالعمل الفني من تأمين المكان ورفع البصمات وعمل الرسم الكروكي وبواسطة اورنيك جنائي صادر من النيابة تم نقل الجثة للمشرحة وبحسب صحيفة الدار، فقد تبين من خلال التشريح ان الجثة بها آثار خنق، ودون بلاغ تحت طائلة القتل العمل ولا زال التحري جار في البلاغ. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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