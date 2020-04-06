العثور على جثة شاب داخل غرفة

دونت شرطة دائرة الاختصاص ببحري بلاغا تحت المادة 51 اجراءات من القانون الجنائي وذلك بعد ان ابلغ احد المواطنين بوجزد جثة شاب داخل غرفة في عمارة باحدى احياء بحري فاتخذت الشرطة كل الاجراءات اللازمة وتم العمل القانوني والفني مثل التصوير والتحريز ورفع البصمات وعمل الرسم الكروكي.

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ومن خلال المعاينة بحسب صحيفة الدار ظهر على الجثة آثار تحلل وحولت للمشرحة لمعرفة اسباب الوفاة وما زال التحري جار.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)