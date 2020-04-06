 راعي يذبح اغنامه وينهي حياته طعناً داخل مشروع زراعي

التاريخ: 06-أبريل-2020 فى : حوادث 8 مشاهدة أقدم راعي اغنام يبلغ من العمر 65 عاما على انهاء حياته بعدة طعنات على جسده بواسطة مدية وذلك بعد ان قام بذبح الماشية التي تخصه داخل مشروع علو الزراعي بسنار ليتم اخطار الشرطة بواسطة مزارع يعمل معه في المشروع. Advertisements عليه وبحسب صحيفة الدار اتخذت الشرطة اجراءاتها القانونية والفنية ودونت بلاغاً تحت المادة 51 اجراءات الوفاة في ظروف غامضة. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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