 راعي يذبح اغنامه وينهي حياته طعناً داخل مشروع زراعي

التاريخ: 06-أبريل-2020
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أقدم راعي اغنام يبلغ من العمر 65 عاما على انهاء حياته بعدة طعنات على جسده بواسطة مدية وذلك بعد ان قام بذبح الماشية التي تخصه داخل مشروع علو الزراعي بسنار ليتم اخطار الشرطة بواسطة مزارع يعمل معه في المشروع.
عليه وبحسب صحيفة الدار اتخذت الشرطة اجراءاتها القانونية والفنية ودونت بلاغاً تحت المادة 51 اجراءات الوفاة في ظروف غامضة.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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