“إزالة التمكين” تقبل طعن العاملين بسكر كنانة

علمت مصادر أن لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الأموال العامة، قبلت الطعن الذي تقدم به العاملون بشركة سكر كنانة ضد قرار مسجل تنظيمات العمل بتكوين لجنة تسيير للهيئة الفرعية لنقابة العاملين بكنانة، ووجهت بالعمل على عقد جمعية عمومية للنقابة في 12 أبريل الحالي.

وكان العاملون بكنانة بحسب صحيفة الصيحة، تقدموا بتظلم للجنة إزالة التمكين عبر المحامي معتز المدني، أشار فيه لضرورة إعادة النظر في اللجنة التي تم اعتمادها وبتلمس آراء العاملين في الشركة، وقال إن اختيار لجنة التسيير تم بصورة فوقية، حيث لم يحضر رئيس مجلس تنظيم العمل للمصنع ولم يلتق العاملين، بل قابل أشخاصاً بعينهم.

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وكانت لجنة تصحيح الحراك النقابي بكنانة، أصدرت بياناً انتقدت فيه اعتماد لجنة تسيير لا تمثل العاملين.

يذكر أن خمسة من أعضاء لجنة التسيير من الذين ينتمون لحزب الأمة تقدموا قبل قرار قبول الطعن باستقالاتهم منها، رافضين التدخل الحزبي في عمل النقابة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)