التاريخ: 06-أبريل-2020 فى : حوادث 45 مشاهدة تمكنت قوات الشرطة والجيش من القبض على متهم قام بقتل شاب بالصحافة شرق آخر محطة. Advertisements وقد حاول الهرب بعد ارتكابه الجريمة، وبحسب صحيفة الدار فقد تمكنت قوات الشرطة والجيش من الاحاطة بالمصرف المائي والقبض على المتهم. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر القبض على متهم قتل شاب واختفى داخل صرف صحي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.