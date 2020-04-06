عاجل| تحرك هام من الجيش في الخرطوم

الإثنين 6 أبريل 2020

كتب متابعات - اخبار الخليج 365

اغلق الجيش السوداني جميع المداخل المؤدية إلى مباني القيادة العامة للجيش بالخرطوم، وانتشر في جميع أرجاء العاصمة.



يأتي ذلك التحرك بالتزامن مع الذكرى الأولى للاعتصام أمام القيادة العامة الذي قاد إلى إسقاط الرئيس السابق عمر البشير.

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وأغلق الجيش عددا من الطرقات الرئيسية في العاصمة الخرطوم تحسبا لخروج مظاهرات.

وذكرت وسائل إعلام سودانية أن الأيام الماضية شهدت نشاطا لموالين للنظام السابق على الأرض وفي مواقع التواصل الاجتماعي تهاجم حكومة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك وتصفها بالفاشلة.

كما نظم العشرات من مؤيدي الرئيس السابق المخلوع عمر حسن البشير مظاهرات الأسبوع الماضي تشكك في تفشى وباء كورونا بالبلاد، واحتج العشرات على استمرار اعتقال قادة النظام السابق وطالبوا بالإفراج عنهم.

هذا وقد نفى المتحدث الرسمي باسم الجيش السوداني، عامر محمد الحسن، الأحد الماضي، صحة التقارير التي تحدثت عن وجود تحركات لتنفيذ انقلاب عسكري، بالتزامن مع الذكرى الأولى للاعتصام بمحيط القيادة العامة في 6 أبريل.