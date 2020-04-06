إحباط تهريب كميات كبيرة من المخدرات بالبحر الاحمر…

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

ضبطت شرطة ولاية البحر الأحمر عصر امس، بمدينة سواكن كميات كبيرة من مخدر خام الهيروين المعروف شعبياً بــ (كرستال) واوقفت عدداً من المتهمين بالحيازة بينهم إمرأة.

وقال مدير إدارة مكافحة المخدرات بولاية البحر الأحمر العقيد شرطة عماد الدين ابراهيم رمضان إن الكميات المضبوطة تزن (47) كيلو و(800) جرام من مخدر خام الهيروين. ووصف رمضان المضبوطات بأنها الأكبر والأولى من نوعها. وكشف أن المتهمين الموقوفين سبعة بينهم امرأة، مشيراً إلى أن العملية تمت بناء على معلومات ورصد دقيق من جانب قوات المكافحة لحركة المتهمين بالساحل السوداني في المنطقة بين مينائي سواكن وهيدوب. واوضح مدير شرطة مكافحة المخدرات إن القوة تابعت المتهمين حتى تسللوا لأحد منازل المدينة ومن ثم تمت مداهمتهم والقبض عليهم وبحوزتهم المخدرات المضبوطة وبندقيتين وعدد من الهواتف المحمولة بينها هواتف خلوية (ثريا) ولشبكات محلية.

هذا ووقف مدير شرطة الولاية اللواء طارق الأمين البدراوي على الإنجاز وقال “نعتبر هذا نصرا جديدا يضاف إلى سجل الشرطة في مكافحة الجريمة”.

وعلمت (السوداني) أن المضبوطات وصلت الساحل عبر قوارب صيد من دولة مجاورة ويتم تهريبها لدولة مجاورة. وقال مصدر عليم إن الكميات المضبوطة ونوع المخدر يكشفان عن أنها لا تستهدف السودان وإنما تهرب عبر شبكات دولية لدول اخرى.