عاجل.. كشف مخطط جماعة الإخوان بالسودان

قال المحلل السياسي السعودي خالد الزعتر، اليوم، إن جماعة الإخوان في السودان تسعى لاستغلال أزمة كورونا للانقلاب على الحكومة الانتقالية السودانية.



وكتب في تغريدة عبر "تويتر": "الإخوان جماعة انتهازية تسعى لتوظيف أي شيء في سبيل الوصول إلى السلطة، في أدبياتهم وأفكارهم الغاية تبرر الوسيلة، ومن بين الوسائل يسعون لاستخدام حالة الانشغال في السودان في مواجهة كورونا للانقلاب على الحكومة الانتقالية".

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