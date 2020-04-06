شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

والله يا جماعة اما قحت تلعب علينا واما العسكر بيرقصوا في قحت رقصة العروس الاخيرة جبجبجب وزهللوهم ومطيرين عيوناتهم.. يا اخي الشافع ما بصدق الكلام الفاضي البروجو ليه دا. من الله ما خلقكم سمعتم انه عسكري عايز يعمل انقلاب وحدد وساعة الصفر وتكون متدوالة يومين.. وارهاب ان حمدوك تم نقله لمكان آمن. حرم اذا كدا يبقي في غزو من برا وقاصد قحت. المشكلة انه كل يوم وكل صباح المساكين القابلين للفهم دا بيزيدوا دي مصيبة شنو دي.. لا و تمينا سنة من راح الكيزان و8 شهور من جات قحت واسه زي الشفع الفي الخلا جارين ورا اللوري كرامة كرامة وهم ماعارفين اللوري شاحن شنو. وهم هسي ماشين بطريقة مافاهمنا نحن ذاته. ناس كانهم وحلانين في الطين الكيزان الكيزان الكيزان يا اخ حريقة تحرقهم قول لينا عندك شنو سويت شنو عايز تسوي شنو فكونا من الشماعة الماكلاها الارضة دي. اصبحت عقدة لكمية من ناس لو حصل اي انقلاب وجا ناطي فيها عسكري في ناس حتحصلهم نفسيات وحيسبوا للسودان ذاته حتي ولو كان قائدة الانقلاب عازة بت مرسال بت جاد النبي ويقولوا الكيزان يا اخي دمرتوا الثقة في اي زول عايز يقول حقيقة او عايز يقول رايه. دمرتوا شعار الحرية دمرتوا العدالة. وبكدا الثورة بقت تفل شاي غزالتين ويابس. قوموا لشغلكم وسيبوا العطالة وقومو شوف الانتاج. قوموا شوف زراعتكم . قوموا وفكون من اربعين لايف في اليوم. شفنا الثورة المصرية وشفنا اللليبية والتونسية ما شاهدنا غير البيانات الرسمية لا لايفات ولا يحزنون صفحات جادة وجاذبة. شنو نحن شغالين وسائط وكلها لناس ما ليهم علاقة او برا السودان وماشفنا جهة مسؤولة تطرح برنامج او مبادرات لحلحلة مشاكل السودان ودا كوم والجماعة البيعيدوا وينشرَوا لمناشير ديل كوم وقسما بالله منها ليه اكتر من سنة ومنها ما ليه علاقة بالسودان بلد راحت شمار في مرقة