حزب (الأشقاء) يقترح شركة حكومية لصادر الذهب

الخليج 365 :

رحب حزب الأشقاء بمبادرة (القومة للسودان) التي أطلقها رئيس الوزراء. ووصف الحزب المبادرة بأنها رهان صحيح لاعتمادها على الشعب الأبي الذي ما خيب ظنا في كل أوقات الشدة. واقترح رئيس الحزب عادل إبراهيم حمد توجيه عائد التبرعات لإنشاء شركة حكومية تعمل في صادر الذهب، سدا لهذه الثغرة المهمة التي اضطرت الحكومة في السابق لمعالجتها بخطوة جرت عليها انتقادات. ونبه حمد إلى أن تشتيت التبرعات بين عدة جهات قد يضعف العائد ولا يحدث تحسنا على الاقتصاد السوداني، خاصة اذا وظفت الحكومة التبرعات في حلول عاجلة للضوائق المعيشية بدلا عن توظيفها في مشروع كصادر الذهب الذي حال ضعف الإيرادات دون تحقيقه.