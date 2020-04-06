السر قدور يمنع فضائية الخرطوم من بث أغنياته

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : رفض الشاعر والاعلامي السر قدور لفضائية الخرطوم بث مجموعة من اغنياته، كانت تنوي تقديمها في حلقاتها التوثيقية للفنان الكبير كمال ترباس في رمضان. ووصف قدور العائد الذي قدمته القناة نظير الاغنيات بالضعيف. وبحسب صحيفة آخر لحظة، قدور تراجع عن قراره بالتوقف عن تصوير حلقات اغاني واغاني بقناة النيل الازرق، والذي جاء احتجاجاً على إعفاء مدير القناة حسن فضل المولى من قبل لجنة ازالة التمكين.

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