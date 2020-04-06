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قوات طرابلس تقصف طائرة شحن تابعة للجيش الليبي قرب العاصمة

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

قال طرفا الصراع في ليبيا اليوم الأحد، إن قوات متحالفة مع حكومة الوفاق قصفت طائرة عسكرية تابعة “للجيش الوطني الليبي” بقيادة المشير خليفة حفتر، قرب العاصمة طرابلس.
وقالت قوات “الجيش الوطني الليبي” إن طائرة الشحن التابعة لها تعرضت للقصف في بلدة ترهونة التي تقع جنوبي طرابلس والتي تتخذ منها قوات حفتر قاعدة رئيسية للسيطرة على العاصمة.
وقال أحمد المسماري المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي إن الطائرة كانت محملة بإمدادات طبية لمكافحة فيروس فيما قالت قوات طرابلس إنها كانت محملة بالذخيرة.
من ناحية أخرى أفاد الناطق الرسمي بأن وحدات من القوات المسلحة في محور بوقرين، قامت فجر الثلاثاء 29 مارس 2020 بتدمير 22 سيارة مسلحة و4 خيام للمسلحين، ومبنيين بها غرف عمليات.

RT

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