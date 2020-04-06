الخليج 365 :
فرغ الفنان جمال فرفور من وضع اللمسات الاخيرة لاغنية جديدة باسم “رد لي روحي” من كلمات رجل الاعمال الشاعر اشرف سيد احمد الكاردينال والحان الفنان الطيب التقلاوي، وقد احتفى جمهور فرفور على مواقع التواصل الاجتماعي بالاغنية، ووصفها بالاضافة الى مسيرته الفنية. بحسب صحيفة آخر لحظة فرفور يراجع هذه الايام مجموعة نصوص شعرية من كلمات الكاردينال، لاختيار مجموعة منها لتلحينها وتقديمها في المرحلة القادمة.
كانت هذه تفاصيل خبر ثنائية جديدة بين فرفور والكاردينال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.