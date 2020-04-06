ثنائية جديدة بين فرفور والكاردينال

الخليج 365 : فرغ الفنان جمال فرفور من وضع اللمسات الاخيرة لاغنية جديدة باسم “رد لي روحي” من كلمات رجل الاعمال الشاعر اشرف سيد احمد الكاردينال والحان الفنان الطيب التقلاوي، وقد احتفى جمهور فرفور على مواقع التواصل الاجتماعي بالاغنية، ووصفها بالاضافة الى مسيرته الفنية. بحسب صحيفة آخر لحظة فرفور يراجع هذه الايام مجموعة نصوص شعرية من كلمات الكاردينال، لاختيار مجموعة منها لتلحينها وتقديمها في المرحلة القادمة. المادة السابقة إغلاق جميع عيادات ومراكز ومعامل الأسنان إلى حين إشعار آخر المقالة القادمة كامل عبد الماجد: الكابلي ملك النغم

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