الخليج 365: اعلنت وزارة الصحة في الخرطوم إغلاق جميع عيادات ومراكز ومعامل الأسنان إلى حين إشعار آخر، وذلك في إطار العمل في طوارىء كورونا وتحوطا من الإصابة بالفيروس، على أن يتم توفير خدمات الأسنان في عدد من المستشفيات والمراكز المحددة وهي: مستشفى الأسنان ومركز جابر أبو العز ومستشفى إبراهيم مالك التعليمي لتقديم الخدمة لمحلية الخرطوم، فيما حددت مستشفى الدايات ومستشفى الإمام المهدي لمحلية أم درمان ومراكز أم ضوا بأن وود أبو صالح ومركز حلة كوكو لمحلية شرق النيل وأمبدة النموذجي ومركز الرخاء لمحلية أمبدة ومستشفى السروراب ومستشفى البلك لمحلية كرري فيما حددت مستشفى الجبل ومركز القبة لتقديم الخدمة لمحلية جبل الأولياء . المادة السابقة الجزيرة.. ارتفاع مساحات حرائق القمح لـ(236) فدان المقالة القادمة ثنائية جديدة بين فرفور والكاردينال

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