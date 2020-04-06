ضبط 51 جوال دقيق مدعوم بالمنطقة الصناعية بحرى

اخبار الخليج 365:

تمكنت الإدارة العامة للشرطة الأمنية ، من ضبط عدد “51” جوال دقيق مدعوم بالمنطقة الصناعية بحرى ، في طريقه للبيع بالسعر التجاري . وتم القبض على متهم يعمل على إعادة تعبئة دقيق الخبز المدعوم فى جوالات صغيرة وعرضه للبيع لمصانع الحلويات .

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