صغيرون: الجيش يستولي على مركز الادارة العامة للدراسات التابع لوزارة الري بضاحية سوبا

شهاب محمد - الخرطوم - اخبار الخليج 365:

كشفت وزارة الري السودانية عن استلام قوة من الجيش مركز الادارة العامة للدراسات و نظم المعلومات التابع لوزارة الري بضاحية سوبا؛ ومنعت العاملين من الدخول ،ومزاولة اعمالهم.

وقال مدير المركز عبد الرحمن صغيرون؛ إن قوة من المسلحة العسكرية بقيادة “لواء و عقيد و نقيب” وصلت لمبني الادارة بتاريخ السابع من يناير واستلمت ادارة المعلومات، دون اخطار وزير الري او الوكيل، وأشار إلى أن قائد القوة ابلغه بان الخطوة تجئ بتكليف من مجلس السيادة مع السماح للعاملين بالاستمرار في أداء مھامھم، وأضاف” الامر تطور بحلول 23 مارس، حيث وضعت المساحة العسكرية يدها بشكل كامل على المركز ومنعت العاملين من الدخول ومزاولة اعمالهم”

وبرر صغيرون صمت الوزارة خلال الثلاثة أشھر الماضية للظروف الحرجة التي تمر بھا البلاد، حيث حاول وزير الري والموارد المائية ياسر عباس حل المشكلة عبر الاتصال بالجھات المعنية بمجلس الوزراء ،واعتبر صغيرون ان استيلاء القوة العسكرية على الادارة تجاوز غير مسبوق باعتبارها وحدة مدنية ،تتبع للري