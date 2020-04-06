يسرا تخطف الاضواء في التلفزيون

شكلت المذيعة الشابة يسرا فرح حضوراً لافتاً في اول ظهور لها عبر شاشة تلفزيون السودان، الذي انضمت له حديثاً، وخطفت الاضواء ولفتت الانظار بثقتها وثقافتها وتميزها في تقديم البرامج، ووجدت الاشادة من المشاهدين من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، وانضمت يسرا الى التلفزيون عقب ثورة ديسمبر المجيدة.
وقدمت بحسب صحيفة آخر لحظة، مجموعة من برامج المنوعات والسهرات، وظهرت اولا من خلال برنامج “صباحك يا وطن”، وبرنامج كل الفنون، وسهرة خاصة عن سيرة ومسيرة الفنان حيدر بورتسودان بعنوان “مصابيح الفرح” وسهرة عن الشاعر محمد الحسن سالم حميد بعنوان “حميد وطن”.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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