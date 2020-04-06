فايزة عمسيب (في انتظار آدم)

يبث تلفزيون السودان في الساعة الثامنة مساء اليوم الحلقة الثالثة من المسلسلالسوداني الاجتماعي “في انتظار آدم”. Advertisements ويضم المسلسل بحسب صحيفة آخر لحظة، نخبة من المع نجومالدراما السودانيةمن الرواد والشباب، بقيادة الممثلة القديرة فائزة عمسيب، بلقيس عوض، سعاد محمد الحسن، الهادي الصديق ومشاركة هند راشد، طارق علي، ناهد فتحي، نصر الدين عبد اللله، عبد المنعم عبد الله محمد عبد الله، الكندي الامين، غدير ميرغني ايهاب بلاش، ابو بكر الشيخ، والمخرج محمد سليمان دخيل الله الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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