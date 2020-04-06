لجنة المفصولين بالخارجية ترفض ملء الوظائف الشاغرة

نددت لجنة المفصولين من وزارة الخارجية، بتصريحات عضو المجلس السيادي نائب رئيس لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو وازالة التمكين، محمد الفكي وعضو آخر باللجنة للإسراع في ملء الوظائف الشاغرة في وزارة الخارجية عبر لجنة الاختيار القومية.

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وقالت اللجنة في بيان لها بحسب صحيفة السوداني أمس، أن قرارات لجنة ازالة التمكين نهاية مارس الماضي خاصة قرارها الصادر بالرقم (١٢٥) تحت عنوان (التوصية بإعفاء مديري إدارات) والقاضي بالتوصية بالفصل، تؤكد مرة أخرى على بطلان قرار لجنة ازالة التمكين السابق بالرقم (٢٩) والصادر في فبراير الماضي، تحت عنوان (إنهاء خدمة سفراء دبلوماسيين وإداريين بوزارة الخارجية) القاضي بفصل السفراء والدبلوماسيين والإداريين، في تجاوز واضح لتفويضها المتمثل في التوصية لجهة الاختصاص، حسب المادة ٧(١ـ د) من القانون.

وعليه تلتمس لجنة المفصولين تعسفياً من وزارة الخارجية من لجنة الاستئناف إبطال قرار اللجنة الصادر في هذا الصدد لمخالفته نص القانون المنشيء لتفويضها واختصاصها. وأكدت اللجنة مواصلتها في مناهضة القرار عبر الطرق القانونية ودرجات التقاضي المختلفة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)