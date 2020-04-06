كامل عبد الماجد: الكابلي ملك النغم

فاجأ الشاعر كامل عبد الماجد الجمهور بقصيدة جديدة بعنوان “ملك النغم” يمجد فيها الادوار العظيمة للفنان الدكتور عبد الكريم الكابلي في الحياة السودانية، ثقافة وغناء ومجتمعا. Advertisements وقد وجدت القصيدة الاحتفاء من الجمهور ومن صفحة الكابلي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك حيث كتب الفنان الكبير بحسب صحيفة آخر لحظة: “أحر التحايا للشاعر الكبير الاستاذ كامل عبد الماجد على هذه القصيدة المميزة، التي عبرت عن مشاعره، ومشاعر كل محبي الكابلي، وهو بذلك يكون مستمراً في امتاعنا، كما يفعل دائما وكما فعل برائعته سيد الاسم”. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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