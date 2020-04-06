العطا لمصادر: (مافي انقلاب تاني)

تعهد عضو المجلس السيادي الفريق ركن ياسر العطا، أنهم لن يسمحوا بأن يكون هنالك انقلاب مرة أخرى، وقال (مافي انقلاب تاني)، وشدد على أن الثورة لم تفشل وقال “لكن المخاض عسير جداً”.

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وأكد العطا بحسب صحيفة الصيحة، أن الثورة حققت الكثير في الحرية للشعب السوداني وتحقيق العدالة ودعم السلام، وقال إن حمدوك ووزراءه لم يفشلوا، وأكد أن الحكومة عرفت الطريق السليم وتعمل بناءً على أهداف الثورة، وأكد العطا أن النائب الأول لرئيس المجلس السيادي الفريق أول محمد حمدان دقلو (حميدتي)، رصيد حي لتأمين الثورة، وقال “للتاريخ البرهان وكباشي وحميدتي بريئون من فض الاعتصام”، وقلل العطا من الهجوم على مبادرة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك “القومة للسودان”، واعتبر أن من يهاجمونها رأوا أن الخطوة تذهب ضد مصالحهم، واستبعد أن تقود الأزمة الاقتصادية لإجهاض الثورة.

وقال العطا “الشعب لا أظنه سيفقد ثورته من أجل الخبز، والثورة ليست من أجل الخبز فقط، بل تفتقت لأجل الظلم والانتصار على الشمولية والاضطهاد والاستبداد والعنجهية”، وقال إن هذا الشعب العظيم قاد ثورة يحكي عنها التاريخ وكل العالم، واعتبر أن انتصار الشعب السوداني كان ضد الفساد والظلم، وقال “الآن بعد مخاض عسير وبعد ثورة مضادة، نستطيع أن نقول إن الثورة اشتد ساقها وعودها، وسوف ترى مستقبلاً مشرقاً، وقال العطا إنه لا ينظر إلى مجلس السيادة على أنه مكونين، وإنما مكون واحد وجسد واحد وهدف وكتلة واحدة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)