الشيوعي يتمسك بالكشف عن نتائج التحقيق في مجرزة فض الاعتصام

تمسك الحزب الشيوعي بمطالبته بالكشف عن نتائج التحقيق في مجزرة الاعتصام وتقديم المتورطين فيها للعدالة ، وأكد في الوقت ذاته أن السادس من أبريل كان اليوم الفعلي لنهاية النظام لجهة أنه أوضح بالدليل القاطع أن الإرادة الشعبية والبسالة تهزم أي ترسانة عسكرية.

Advertisements

وأكد القيادي بالحزب الشيوعي كمال كرار في تصريح خص به صحيفة الجريدة، بمناسبة مرور عام على ذكرى انتفاضة أبريل ، أن السادس من أبريل نقطة ضوء فى تاريخ السودان مثل الثورات الكبيرة التي صنعت التاريخ. وشدد على ضرورة الكشف عن نتائج التحقيق في مجزرة الاعتصام وتقديم المتورطين فيها للعدالة.ونوه إلى أن الأوضاع الصحية ستمنع من الاحتفالات بذكرى أبريل وأردف الشعب السوداني حقق في أبريل البطولات رغم الترسانة والقمع لكنه نفذ تعهداته باسقاط النظام . وشدد على أن الذكرى ينبغي أن تحفز قوى الحرية والتغيير نحو المزيد من الوحدة واستكمال مهام الثورة وتحقيق العدالة وتخفيف معاناة المواطنين وتفكيك فلول النظام البائد واسترداد المال المنهوب.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)