اخبار العالم / أخبار السودان اليوم

لجنة العمل الميداني بقوى الحرية والتغيير تعتذر عن الاحتفال بذكرى ابريل

0 نشر
Samira Yousif 0 تبليغ

Advertisements

التاريخ: 06-أبريل-2020

5 مشاهدة

لجنة العمل الميداني بقوى الحرية والتغيير تعتذر عن الاحتفال بذكرى ابريل

تقدمت لجنة العمل الميداني بقوى الحرية والتغيير بالاعتذار للشعب السوداني عن تنظيم فعاليات الذكرى الأولى للسادس من ابريل بسبب الأوضاع الصحية التي تمر البلاد والإجراءات التي اتخذتها بمنع التجمعات لمنع انتشار وباء و أعلنت في الوقت ذاته عن بدء فعاليات احياء الذكرى الاولى لابريل ابتداء من الساعة الواحدة بتوقيت الثورة نهار اليوم وحتى ذكرى سقوط الطاغية في 11 ابريل ووجهت اللجنة بالالتزام بالمحاذير الصحية وعدم التجمعات.

Advertisements

 

 

وكشفت قوى الحرية والتغيير عن تفاصيل الاحتفال والتي تضمنت حملة من مكانك ردد هتافك من خلال ترديد هتافات الثورة ورفع علم السودان في المنازل والسيارات والشوارع. بالإضافة إلى اضاءة فلاشات الهواتف عند الثامنة من كل مكان مع ترديد النشيد الوطني. بجانب إضاءة الشموع ليلاً مصحوبا بإلتقاط صور ونشر صور مواكب الثورة وذكريات العمل الثوري عبر مواقع التواصل الإجتماعي ممهورا بتوقيعي الفعاليات. وحثت اللجنة الجميع على ضرورة اتباع الإرشادات الطبية لمنع تسلل فايروس كورونا عبر الصور والمنشورات ممهورا بتوقيع الفعاليات وقالت اللجنة في بيان لها بحسب صحيفة الجريدة أمس: مع الاوضاع الصحية التي تمر بها البلاد اختصرت فعاليات الذكرى الأولى من مهام جماعية إلى فردية تحسبا للمخالطة، وأردفت نعتذر لجماهير شعبنا بأن ذكرى عظيمة كهذه تمر دون وضع واجبات جماعية نتشارك في تنفيذها جميعنا.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر لجنة العمل الميداني بقوى الحرية والتغيير تعتذر عن الاحتفال بذكرى ابريل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

قد تقرأ أيضا