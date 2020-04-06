لجنة العمل الميداني بقوى الحرية والتغيير تعتذر عن الاحتفال بذكرى ابريل

تقدمت لجنة العمل الميداني بقوى الحرية والتغيير بالاعتذار للشعب السوداني عن تنظيم فعاليات الذكرى الأولى للسادس من ابريل بسبب الأوضاع الصحية التي تمر البلاد والإجراءات التي اتخذتها بمنع التجمعات لمنع انتشار وباء كورونا و أعلنت في الوقت ذاته عن بدء فعاليات احياء الذكرى الاولى لابريل ابتداء من الساعة الواحدة بتوقيت الثورة نهار اليوم وحتى ذكرى سقوط الطاغية في 11 ابريل ووجهت اللجنة بالالتزام بالمحاذير الصحية وعدم التجمعات.

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وكشفت قوى الحرية والتغيير عن تفاصيل الاحتفال والتي تضمنت حملة من مكانك ردد هتافك من خلال ترديد هتافات الثورة ورفع علم السودان في المنازل والسيارات والشوارع. بالإضافة إلى اضاءة فلاشات الهواتف عند الثامنة من كل مكان مع ترديد النشيد الوطني. بجانب إضاءة الشموع ليلاً مصحوبا بإلتقاط صور ونشر صور مواكب الثورة وذكريات العمل الثوري عبر مواقع التواصل الإجتماعي ممهورا بتوقيعي الفعاليات. وحثت اللجنة الجميع على ضرورة اتباع الإرشادات الطبية لمنع تسلل فايروس كورونا عبر الصور والمنشورات ممهورا بتوقيع الفعاليات وقالت اللجنة في بيان لها بحسب صحيفة الجريدة أمس: مع الاوضاع الصحية التي تمر بها البلاد اختصرت فعاليات الذكرى الأولى من مهام جماعية إلى فردية تحسبا للمخالطة، وأردفت نعتذر لجماهير شعبنا بأن ذكرى عظيمة كهذه تمر دون وضع واجبات جماعية نتشارك في تنفيذها جميعنا.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)