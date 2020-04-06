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أسر الشهداء ولجان المقاومة يؤجلون مليونية السادس من أبريل ويوقعون ميثاقاً اليوم

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Samira Yousif 0 تبليغ

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التاريخ: 06-أبريل-2020

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أسر الشهداء ولجان المقاومة يؤجلون مليونية السادس من أبريل ويوقعون ميثاقاً اليوم

شهد مقر منظمة أسر الشهداء أمس تدافعاً كبيراً من عشرات الثوار وأعضاء لجان المقاومة الذين طالبوا بتسيير مليونية اليوم بمناسبة ذكرى السادس من أبريل احتجاجاً على عدم استجابة مجلس الوزراء ورئيسة القضاء والنائب العام ووزير العدل بتشكيل نيابة ومحاكم خاصة بمحاسبة المتورطين في قتل الثوار في مجزرة فض الاعتصام .

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وأعلنت المنظمة تأجيل ذلك بسبب الحظر الذي أعلنته الحكومة لمواجهة فايروس . وأعلن نائب الأمين العام لمنظمة أسر شهداء ثورة ديسمبر والد الشهيد عبد السلام كشة لصحيفة الجريدة عن توقيع المنظمة مع لجان المقاومة وثوار ديسمبر ميثاق التحالف وقال كشة (اجتمع ثوار ديسمبر أمس برئيس المنظمة ونائبه بشأن التنسيق للاحتفال بذكرى السادس من أبريل الذي تم تأجيله بسبب كورونا). وأكد تمسك الثوار في الاجتماع بضرورة تسيير مليونية احتجاجاً على عدم استجابة الحكومة لمطالبهم الخاصة بانشاء نيابة ومحاكم خاصة لشهداء الحراك الثوري وأردف سيتم اليوم الى جانب توقيع الميثاق التباحث مع الثوار حول المليونية التي تم تأجيلها.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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