الكويت تمهل السودانيين المخالفين للإقامة حتى نهاية أبريل الجاري لمغادرة أراضيها

أوضح عضو المجلس الاستشاري والمكتب الإعلامي الثقافي للجالية السودانية بدولة الكويت آدم نورين أرباب، أن دولة الكويت أصدرت، قراراً وزارياً لإعفاء جميع المُخالفين لقانون الإقامة من الأجانب والوافدين والسماح لهم بالعودة إلى بلدانهم دُون دفع المُخالفات والعودة مرة أخرى، وإلغاء القوانين المُقيّدة كافّة في حقهم في إطار حملتها للعفو العام.

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وأكد نورين بحسب صحيفة السوداني الدولية، أنّ السلطات الكويتية حدّدت الفترة من 26 – 30 أبريل الجاري موعداً لعودة السودانيين من الكويت إلى الأراضي السودانية، مُضيفاً أنّ مجلس الجالية السودانية بدولة الكويت يقوم الآن بحصر أسماء جميع المُخالفين من السودانيين لرفعهم الى السفارة للتنسيق مع حكومة السودان عبر وزارة الخارجية الأخيرة لترتيب وصولهم إلى أرض الوطن.

وأكّد نورين أنّ عدد المُخالفين الذين تم حصرهم حتى صباح (السبت)، (250) سودانياً مُخالفاً للإقامة، منوهاً أنّ العدد قابلٌ للزيادة، ونفى نورين الأخبار المُتداولة بشأن وصول ثلاث طائرات تحمل عائدين سودانيين من دولة الكويت، مُؤكِّداً أنِّه لم يتم تحديد طائرة لإجلائهم بعد، وأنه ما زال الأمر في مرحلة حصر أعداد وأسماء المُخالفين.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)