والي شمال كردفان: بسط الأمن اولوية قصوى

أكد والى ولاية شمال كردفان المكلف اللواء الركن الصادق الطيب عبدالله أن بسط الأمن يمثل أولوية قصوى من أجل سلامة واستقرار المواطن. Advertisements ورحب خلال لقائه بأمانة الحكومة اللواء شرطة دكتور حسن حامد أحمد مدير شرطة ولاية شمال كردفان الجديد لاستلام مهام إدارة الشرطة بالولاية بحضور لجنة الأمن والأمين العام لحكومة الولاية ووداع اللواء شرطة موسي شره الذى تم نقله إلى إدارات التدريب برئاسة الشرطة بالخرطوم معربا عن امله التوفيق للمدير الجديد لشرطة الولاية ومواصلة الانجازت التى تحققت فى عهد المدير السابق. فيما عبر مدير شرطة ولاية شمال كردفان اللواء شرطة دكتور حسن حامد احمد عن سعادته بالعمل بشرطة الولاية، موكدا بحسب صحيفة آخر لحظة، مواصلة العمل على ذات النهج بالتعاون والتنسيق الكامل مع كافة الأجهزة الأمنية لضمان أمن المواطن وبسط وتعزيز الاستقرار فى كل مناطق الولاية. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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