ضبط دقيق مدعوم في طريقه للبيع بالسعر التجاري

التاريخ: 06-أبريل-2020
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ضبطت الإدارة العامة للشرطة الأمنية (51) جوال دقيق مدعوم في طريقة للبيع بالسعر التجاري بالمنطقة الصناعية بحري، وألقت القبض على متهم يعمل على إعادة تعبئة دقيق الخبز المدعوم في جوالات صغيرة وعرضه للبيع لمصانع الحلويات للاستفادة من فرق السعر وتحقيق مكاسب مادية.
وقال مدير دائرة العمليات بالإدارة العامة للشرطة الأمنية في تصريح وفقاً لصحيفة آخر لحظة، إن هذه الضبطية النوعية تأتي ضمن خطط الإدارة العامة للشرطة الأمنية في منع الجرائم التي تضر بالاقتصاد الوطني، حيث توفرت للشرطة الأمنية معلومات مفادها أن هنالك صاحب مخزن بالمنطقة الصناعية بحري يقوم باستلام الدقيق الحكومي المدعوم المخصص لصناعة رغيف الخبز، ويعمل على إعادة تعبئتة بجوالات صغيرة، وبعد التأكد من المعلومة تمت مداهمة المخزن وضبط (51) جوالاً كبيراً زنة (50) كيلو المدعوم و(358) جوالاً صغيراً زنة “25” كيلو المخصص للبيع التجاري وماكينة خياطة مخصصة للجوالات البلاستيكية إضافة لكمية من الجوالات الفارغة.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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