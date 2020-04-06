وزارة الري تكشف عن استيلاء قوة من الجيش على على إدارة تتبع لها

كشفت وزارة الري أمس الأحد عن إستيلاء قوة من الجيش السوداني، على مركز الادارة العامة للدراسات و نظم المعلومات التابعة لوزارة الري و الموارد المائية بضاحية سوبا ومنعت العاملين من الدخول، ومزاولة اعمالهم.

وقال مدير المركز المهندس عبد الرحمن صغيرون بحسب (السوداني الإلكترونية)، أن قوة من المساحة العسكرية بقيادة (لواء وعقيد ونقيب) وصلت لمبني الادارة بتاريخ السابع من يناير واستلمت ادارة المعلومات، دون اخطار وزير الري أو الوكيل، وأشار إلى أن قائد القوة أبلغه بأن الخطوة تجئ بتكليف من مجلس السيادة مع السماح للعاملين بالاستمرار في أداء مھامھم، بيد أن الأمر، تطور بحلول 23 مارس، حيث وضعت المساحة العسكرية يده بشكل كامل على المركز ومنعت العاملين من الدخول ومزاولة أعمالهم.

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وبرر صغيرون صمت الوزارة خلال الثلاثة أشھر الماضية للظروف الحرجة التي تمر بھا البلاد، حيث حاول وزير الري والموارد المائية بروفسير ياسر عباس حل المشكلة عبر الاتصال بالجھات المعنية بمجلس الوزراء، واعتبر صغيرون أن استيلاء القوة العسكرية على الإدارة تجاوز غير مسبوق باعتبارها وحدة مدنية تتبع للري.

في وقت وقف وزير الري ياسر عباس نهاية الأسبوع الماضي، على الأمر ميدانياً وزار المركز ، والتقى بالضابط المناوب، وأبلغه رفضه للخطوة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)