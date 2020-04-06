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طلاب يحتجون على عدم ترحيلهم

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Samira Yousif 0 تبليغ

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التاريخ: 06-أبريل-2020

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طلاب يحتجون على عدم ترحيلهم

 

أغلقت مجموعة من الطلاب أمس الشارع المؤدي الى التجاني الماحي بالاتجاه الغربي احتجاجاً على عدم ترحيلهم الى ولاياتهم حتى الآن منذ صدور قرار إخلاء الداخليات.

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فيما لا يزال الطلاب يفترشون الارض امام محلية ام درمان على طول الطريق وآخرين يضعون حقائبهم في طريق الاسفلت، وحسب صحيفة آخر لحظة بان الطلاب يحملون لافتات مكتوب عليها “القومة للطالب” وأخرى تطالب بترحيلهم.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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