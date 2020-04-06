ضبط أكثر من (47) كيلو هيروين بولاية البحر الأحمر

ضبطت شرطة ولاية البحر الأحمر عصر أمس، بمدينة سواكن كميات كبيرة من مخدر خام الهيروين المعروف شعبياً بـ”كرستال” وأوقفت عدداً من المتهمين بالحيازة بينهم امرأة.

وقال مدير إدارة مكافحة المخدرات بولاية البحر الأحمر العقيد شرطة عماد الدين إبراهيم رمضان إن الكميات المضبوطة تزن (47) كيلو و(800) جرام من مخدر خام الهيروين.

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ووصف رمضان المضبوطات بأنها الأكبر والأولى من نوعها. وكشف أن المتهمين الموقوفين سبعة بينهم امرأة، مشيراً إلى أن العملية تمت بناءً على معلومات ورصد دقيق من جانب قوات المكافحة لحركة المتهمين بالساحل السوداني في المنطقة بين مينائي سواكن وهيدوب. وأوضح مدير شرطة مكافحة المخدرات أن القوة تابعت المتهمين حتى تسللوا لأحد منازل المدينة ومن ثم تمت مداهمتهم والقبض عليهم وبحوزتهم المخدرات المضبوطة وبندقيتين وعدد من الهواتف المحمولة بينها هواتف خلوية (ثريا) ولشبكات محلية.

هذا ووقف مدير شرطة الولاية اللواء طارق الأمين البدراوي على الانجاز وقال “نعتبر هذا نصراً جديداً يضاف إلى سجل الشرطة في مكافحة الجريمة”.

وبحسب صحيفة السوداني، فإن المضبوطات وصلت الساحل عبر قوارب صيد من دولة مجاورة ويتم تهريبها لدولة مجاورة أخرى. وقال مصدر عليم إن الكميات المضبوطة ونوع المخدر يكشفان عن أنها لا تستهدف السودان وإنما تهرب عبر شبكات دولية لدول أخرى.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)