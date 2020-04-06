ترامب يكشف “عظيم” لفيروس كورونا ويقول إن بلاده لديها 29 مليون جرعة منه

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

كشف الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الأحد، عن علاج محتمل لفيروس كورونا المستجد الذي اجتاح العالم، ووصفه بالعقار العظيم لمعلاجة مرض (كوفيد_19).

وقال ترامب خلال إفادته اليومية بشأن تفشي فيروس كورونا في البلاد، إن عقار أن الكلوروكين سيكون علاجا عظيما في مواجهة كورونا. مشيرا إلى أن الولايات المتحدة لديها مخزون 29 مليون جرعة من هذا العقار.

وتابع، “عقار هيدروكسي كلوروكوين قد يعالج فيروس كورونا وقد لا يفعل، ولا أروجه تجاريا.. إذا نجح الأمر فسيكون من العار إذا لم نقم بذلك مبكرا.. نأمل أن ينجح ذلك”.

كان ترامب قال في وقت سابق،

“تناول العقار ما الذي ستخسره؟!.. أعتقد أنه يجب أن تتناوله.. جربه إذا كانت حالتك صعبة وخطيرة”.

علاج هيدروكسي كلوروكين بالأساس لمنع ولعلاج الملاريا، ولكنه ليس فعالا ضد جميع أنواع الملاريا، ولا يوجد حتى الآن دليل علمي قاطع بأنه يمكن أن يعالج العدوى من فيروس كورونا، ولم تتم الموافقة عليه من قبل إدارة الغذاء والدواء في الولايات المتحدة لعلاج “كوفيد 19”

وأوضح، أن بلاده تعمل مع بعض الدول الصديقة لتجربة جدوى بعض اللقاحات في مواجهة مع فيروس كورونا.

وشدد ترامب، “ليست لدينا رفاهية الانتظار لسنوات لإجراء تجارب على عقاقير مضادة لفيروس كورونا”.

وجدد ترامب مطالبته للأمريكيين بالتباعد الاجتماعي والبقاء في المنزل. مشددا على أن الولايات المتحدة ستشهد ذروة تفشي فايروس كورونا خلال الأيام المقبلة.

وأكد أن حدث البيانات تشير الى أن ما توقعته إدارته بالنسبة لأعداد الوفيات من فيروس كورونا، ربما كان على أقصى تقدير”.

كان الرئيس الأمريكي قال نهاية الشهر الماضي، إن الأسبوعين المقبلين سيكونان عصيبين على الشعب الأمريكي، وأن الوفيات قد تتخطى 200 ألف وفاة على أقل تقدير.

وتحدث ترامب متفائلا قائلا، “سنصل إلى نقطة مروعة من حيث أعداد وفيات كورونا، لكنها ستكون النقطة التي تبدأ الأمور بعدها في التغير للأفضل… بدأنا نرى ضوءا في نهاية النفق، وربما سنفتخر في المستقبل القريب بما قمنا به”.

وتعد أمريكا أكبر الدول تضررا بفيروس كورونا المستجد حيث بلغت عدد الإصابات فيها حوالي (336 ألف إصابة، و9600 وفاة).