د.شداد يكشف تفاصيل مكالمة هاتفية مع الفيفا

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

كشف الدكتور كمال شداد رئيس اتحاد الكرة السوداني، تفاصيل مكالمة تلقاها من مديرة مكتب السويسري جياني إنفانتيو، رئيس الاتحاد الدولي “فيفا”.وقال شداد في تصريحات ، إنه أوضح خلال المكالمة الموقفين الخاص والعام للاتحاد السوداني، في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد.

وأضاف “أوضحت في المكالمة أننا دخلنا في خطوات متدرجة لإيقاف النشاط، بداية من لعب بعض المباريات بدون جمهور، قبل أن نستجيب لوجهة نظر السلطات الصحية بتعليق النشاط نهائيًا”.وتابع “كما أوضحت أنه حتى لو فكرنا في العودة لاستنئاف المسابقات، فإننا سننتظر لنرى رأي الاتحاد الأفريقي في بطولاته التي نشارك فيها، مثل تصفيات كأس الأمم الأفريقية، وماذا سيفعل الفيفا بتصفيات المونديال”.

وواصل “المنتخبات الأفريقية تعتمد بشكل كبير على لاعبيها في الدوريات الأوروبية، وأصبحت روزنامة الاتحاد الأفريقي مرتبطة بروزنامة الاتحاد الأوروبي لكرة القدم”.وزاد “لابد من معرفة ما إذا كان الفيفا سيعود للعمل بنظام أسبوع المباريات الدولية، وأبلغتهم أن الأمور باتت تحتاج لتنسيق كبير بين الاتحادين الأفريقي والأوروبي والفيفا، ما سينعكس على نشاط الاتحادات الوطنية”.

وختم “ذلك سيتحدد بشكل قاطع حين الإجابة على سؤال: متى سيعود النشاط الكروي للعالم؟ وكيف سيكون، وتبدو كل الخيارات متاحة بالنسبة لنا في السودان، لكن المشكلة تبقى في النهاية أنه ليست هناك أي مؤشرات، أو دلائل على وقت عودة النشاط العالمي”.