البندر واغتيال الفريق جمال .. حقائق ام خطرفات

شهاب محمد - الخرطوم - خاص الخليج 365:

القيادى الشيوعى سابقا والخبير الدولى والاكاديمى السودانى الدكتور صلاح البندر المقيم فى بريطانيا قدم تحليلا خطيرا للاوضاع فى البلد ، وركز على جنوب كردفان والخطة المرسومة لاحداث القلاقل فى المنطقة ، والمدعومة اقليميا وعالميا لفصل جنوب كردفان ، وربما حتى ضم اجزاء من شمال كردفان للكيان الذى يراد له ان ينشأ خدمة لمصالح القوى الاستعمارية ورعاية وتنفيذا للمشروع الصهيو امريكى المعلن عنه سابقا بتفتيت وتقسيم السودان ضمن مشروع التفتيت الكبير الذى يراد له ان يشمل العالمين العربى والاسلامى .

تخوفات دكتور صلاح البندر جديرة بالتوقف عندها ولابد من الاضطلاع تفصيلا على ما قال ، وبغض النظر عن دقة كلامه ام لا ، وانه ممكن التنفيذ ام ان فيه مبالغات ، بغض النظر عن كل ذلك وأكثر فإن ما ورد عن الرجل جدير بتحليله وتقييمه وادناه كلام الرجل فى نقاط (وننوه الى اننا لاننقل عنه مباشرة وانما بالواسطة) ، واهم ما ورد فى تحليل البندر بحسب من نقل عنه :

* اذا كان تقدير عدد القوات الغازية (كما ورد من اخبار) 6 الف، فهذا يعني انها 6 الوية، بكامل عتادها الحربي بما في ذلك الدبابات، وهذا يعني وبشكل مباشر تقديم دعم عسكري من دولة الجنوب لفصل جنوب كردفان وربما اجزاء من شمال كردفان.

* تمويل هذا الغزو الكبير تقف وراءه القوى الاستعمارية التي وقفت ضد السودان في حرب الجنوب منذ العام 1955. ورافقت حمدوك في زيارته الى كاودا .

* الوضع في البلد اليوم يماثل بل اسوأ من الوضع عام 1989.

* اسوأ لان الحكومة القائمة في الخرطوم يتخللها داعمون أقوياء للتمرد. بل أن القوى الاستعمارية تسعى حثيثا لانزال قوات اجنبية هي التي ستتولى أولا انفصال جنوب كردفان ثم تفكيك ما تبقى ، كما أن بريطانيا ستعين مندوباً لها يتمركز وجوده في مجلس الوزراء ويشرف مباشرة على أعمال رئيس الوزراء. (سلاطين باشا جديد) وهكذا بكل جرأة.

* الحركة الشعبية شمال تعزز وجودها في الخرطوم ومدن أخرى وتعمل بتنسيق وتناغم مع حلفائها في المكون المدنى السياسي.

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* الهشاشة الوطنية العامة في الخليج 365 لا مثيل لها حتى في حالة الضعف تلك التي مهدت لانقلاب الانقاذ يونيو 89.

* الحكومة القائمة (حتى ان لم يكن كل اطرافها جزء من مخطط الغزو والتفتيت) فهي عمليا غير قادرة على ادارة حتى الازمات المعتادة (الاقتصاد المعيشي و الامن الداخلي والتهريب..الخ)

* التجريف الذي تعرضت له المؤسسة العسكرية و المخابرات العامة بما في ذلك هيئة العمليات يصب مباشرة في مصلحة الغزاة والمتربصين بالبلاد، سواء الحركة العسكرية النشطة الان في جنوب كردفان أو الحركات الشبيهة التي يتوقع تداعيها في شرق السودان ودارفور.

* اذا تم التأكد من أن الغزاة بهذا العدد الكبير والتسليح النوعي فان جنوب السودان والخواجات الذين جردوا أنفسهم لابتلاع السودان وحلفاؤهم في الخرطوم كلهم ضالعون في الموآمرة..

* تأسيسا على ذلك فأن نظرية اغتيال وزير الدفاع المرحوم جمال عمر امست اليوم أكثر رجوحا، وربما تليها اغتيالات أخرى…

كلام خطير هذا المنسوب للدكتور صلاح البندر ولابد ان تتم دراسته والانتباه له ، ونتمنى ان تكون خطرفات وليس له واقع على الأرض حتى لانقع فى مصيبة كبرى.

والله تعالى نسأله أن يحفظ بلادنا من كيد الاعداء والمتربصين .