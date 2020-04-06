الكشف عن تطورات حالة رئيس وزراء بريطانيا المصاب بكورونا

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

كشفت مصادر مسؤولة في قيادة النظام الصحي في بريطانيا، اليوم الأحد، عن تطورات الحالة الصحية لرئيس وزراء بريطانيا، بوريس جونسون المصاب بفيروس كورونا.

موسكو – سبوتنيك. وقال مصدر مقرب من قيادة النظام الصحي الوطني في إنجلترا لـ “سبوتنيك”، إن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون سيمضي ليلته في المستشفى “لإجراء المزيد من الفحوص”، فضلا عن خضوعه لإجراءات تنفس اصطناعي للرئتين، وذلك على خلفية استمرار عوارض فيروس كورونا المستجد.

وأضاف المصدر، أن جونسون دخل المستشفى على وجه السرعة وسيخضع لإجراءات تنفس اصطناعي للرئتين”.

وفي وقت سابق، أعلن مكتب رئيس الوزراء البريطاني، الأحد، أن بوريس جونسون دخل إلى المستشفى لإجراء فحوص، بعد استمرار ظهور أعراض فيروس كورونا عليه، بعد 10 أيام من تشخيص إصابته بالمرض.

وقال بيان “بناء على نصيحة طبيبه، دخل رئيس الوزراء المستشفى الليلة لإجراء فحوص… هذه خطوة احترازية، إذ لا تزال أعراض فيروس كورونا تظهر على رئيس الوزراء بعد 10 أيام من تشخيص إصابته بالفيروس”.