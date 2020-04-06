تبقي لي إستلام المال والتوقيع… أطهر الطاهر هذه هي وجهتي الاحترافية

الخليج 365 : أكد لاعب الهلال أطهر الطاهر انه قرر بشكل قاطع وضع حد فاصل لارتباطه بالبيت الأزرق بحلول العاشر من شهر مايو القادم وهو موعد نهاية عقده الذي امتد لثلاث سنوات من يونيو ٢٠١٧ وا ضح أطهر في تصريحات صحفية قائلا.(رفضت العرض الخاص بنادي سموحه المصري لانه لا ينشط في دوري أبطال أفريقيا وانا اريد اللعب بكبري المسابقات الأفريقية) وأضاف (لدى عروض جاده من العديد من الأندية التونسية والمصريةوالخليجية انها عروض جادة وعلي الاختيار من بينها)وذهب أطهر ابعد من ذلك بقوله (حددت وجهتي المقبله وتبقي فقط استلام قيمة الصفقة المالية والتوقيع الرسمي علي عقود الانتقال. المادة السابقة آل خليفة وحياة الضمير .. بقلم محمد عبد الله المقالة القادمة الكشف عن تطورات حالة رئيس وزراء بريطانيا المصاب بكورونا

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