الشعب يريد الوضوح التام والصراحة

شهاب محمد - الخرطوم - خاص الخليج 365:

ظلت معاناة الناس متواصلة مع الكهرباء ، ويزداد القلق مع اقتراب شهر رمضان المبارك ، وأكثر مايقلق الشعب الأنباء المتضاربة حول الأمر وغياب البيان الحكومى الواضح ، وترافق ذلك مع الاشاعات الكثيرة مما يزيد من عدم الثقة فى الحكومة وعدم تصديقها ، ولابد ان يعى المسؤولون ذلك ويعملوا بجد على اكتساب ثقة الشعب ومصارحته وبكل وضوح بما يجرى واقعا على الأرض ، فالشعب يريد الوضوح التام.

نتحدث عن الكهرباء التى قالت الحكومة اكثر من مرة ان السبب فى العجز بالامداد الان راجع الى خروج باخرة تركية كانت تمد بورتسودان بالطاقة وتغذى الشبكة العامة ب 150 ميغاواط ، خروجها عند الخدمة بسبب عدم دفع مستحاقتها من جانب وزارة المالية ، ومع هذا الكلام الواضح فاننا نسمع من عدد من المهندسين وفيهم من يعمل بالهيئة نسمع منهم ان البواخر التركية أصلا لم تدخل الخدمة ، ولم تمد الشبكة بالتيار ، وليس صحيحا انها كانت تعمل وتوقفت الان بحسب ما افاد السيد الوزير ، ومع ان هؤلاء المهندسين لايعرفون لماذا لم تدخل الباخرتان التركيتان الخدمة اساسا ، ايضا لايعرفون لماذا قال الوزير ما قال وهو يعلم انه يجافى الحقيقة ، وهنا نجد انفسنا محتاجين الى توضيح تام للامر ، لنعرف ماهى الحقيقة بالضبط ، ولماذا يكذب البعض فى هذا الموضوع.

امر آخر ايضا متعلق بالكهرباء وثار حوله لغط كبير وهو اكتمال الربط الشبكى بيننا ومصر ، واين الحقيقة فى الحديث عن ان المصريين قالوا أنهم مستعدون لضخ 250 ميغاواط فى الشبكة العامة لكن عدم استعداد الجانب السودانى لاستقبال هذه الكهرباء جعله يطلب من المصريين ضخ 60 ميغاواط فقط ، فقد جاء فى وسائل التواصل الاجتماعى ان المصريين قالوا الكلام اعلاه ، ونفى بعض السودانيين صحة الخبر واتهموا القائل به بالكذب ، ولاندرى هل الكذب فى مقدرة المصريين على ضخ 250 ميغاواط ام عدم مقدرة الجانب السودانى على استيعاب مايزيد عن 60 ميغاواط ، وهنا ايضا نحتاج الى توضيح حكومى وبيان يقطع اللجاج ويوضح اين هى الحقيقة بالضبط ، ولنعرف ايضا لماذا يكذب من كذب.

الحكومة مطالبة وبقوة ان تكون واضحة وصريحة مع شعبها فالشعب يريد الوضوح التام والصراحة كما اسلفنا .