اعتقال الأمين العام والأمين المالي لهيئة ”الدعوة الإسلامية”

شهاب محمد - الخرطوم - اخبار الخليج 365: كشفت صحيفة المواكب الصادرة اليوم”الأثنين” عن أنّ لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الأموال، احتجزت استثمارات هيئة الدعوة الإسلامية. وأشارت إلى أنّه تمّ اعتقال الأمين العام للهيئة والأمين المالي.

وأكّدت الصحيفة وفق مصدرها إلى أنّ اللجنة استدعت العاملين وتحرّت معهم عقب تحقيقٍ نشر مؤخرًا.

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