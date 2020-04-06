الخطيب: انتفاضة ديسمبر لم تستكمل أهدافها بل تغيّر مسارها

شهاب محمد - الخرطوم - اخبار الخليج 365:
قال سكرتير الحزب الشيوعي السوداني، محمد مختار الخطيب، إنّ الثورة انحرفت وسيعملون على إصلاحها.
وأضاف” لابدّ من الوصول لحكومة مدنية كاملة”.
وباهى الخطيب في تصريحاتٍ لصحيفة التيّار الصادرة اليوم”الأثنين” بالانتصار التاريخي الذي حققه الثوار في هذا اليوم المشهود، عندما احتشد الملايين يوم السادس من أبريل الماضي أمام مبنى القيادة العامة لقوات الشعب المسلّحة قبل أنّ يتحولوا إلى اعتصام كامل للمطالبة بتنحي البشير.
ورأى الخطيب أنّ انتفاضة ديسمبر لم تستكمل أهدافها بل تغيّر مسارها مع انقلاب”اللجنة الأمنية العليا” للنظام السابق وتسلّمها السلطة واعتبار نفسها شريكة في “التغيير”.
وشدّد على ضرورة الوصول إلى حكومة مدنية تؤول سلطة قيادة القوات الأمنية إليها للوصول إلى ديمقراطية حقيقية تلبى طموحات الشعب.
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