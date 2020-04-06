مجهولون يقتحمون السوق السوداء وإرتفاع غير مسبوق للدولار

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : غزا مجهولون سوق العملات الأجنبية بكثافة وقدموا عروضاً لطلبيات ضخمة، مما أدى لإرتفاع غير مسبوق في أسعار الدولار بالسوق السوداء. وقال متعاملون في سوق النقد الأجنبي أن التجار تفاجأوا خلال افتتاح التعاملات يوم الاحد وصباح الاثنين بأفراد وجهات غير معلومة طالبوا بتوفير مئات الآلاف من الدولارات وبأعلى سعر ممكن. وقال أحد التجار لـ (الانتباهة أون لاين): (هناك مضاربات وشراء للعملات الاجنبية بشكل واسع مما رفع نسبة الطلب مقابل العرض. وقفز سعر الدولار إلى (145) جنيهاً والريال السعودي (37) جنيهاً والدرهم الإماراتي (38) جنيهاً واليورو (151) جنيهاً والجنيه الإسترليني (171) جنيهاً والجنيه المصري (9) جنيهات. المادة السابقة الصحة: ارتفاع عدد حالات الاشتباه بفيروس الصحة: ارتفاع عدد حالات الاشتباه بفيروس كورونا المقالة القادمة ضبط عدد “51” جوال دقيق مدعوم بالمنطقة الصناعية بحرى

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