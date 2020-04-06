بروتوكول للتعامل مع جثث المصابين بكورونا

قال مدير هيئة الطب العدلي بولاية الخرطوم د. هشام فقيري، أن جثة الطبيب التي أُحضرت من الخارج تم تحنيطها، وأصبحت خالية من الميكروبات حسب البروتوكول البريطاني، وبالتالي لا يوجد خطر صحي في نقله للسودان.

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وأوضح أن معظم الدول تمنع التحنيط ونقل الجثامين عبر الحدود، ولكن هنالك بعض الدول لديها إمكانيات حماية عالية من ملابس وبيوت تحنيط بمواصفات سلامة ممتازة. وقال فقيري في تصريحات صحفية بحسب صحيفة آخر لحظة أمس، إن معظم الدول تمنع التحنيط ونقل جثامين وفيات “كورونا” بالطيران.

وكشف عن وضع بروتوكول للتعامل مع الجثث عالية الخطورة مثل جثث المصابين بـ”كورونا”، وأكد أن التعامل مع حالات وفاة المشتبه به أو المؤكدة يتم وفقا لهذا البروتوكول بإشراف أطباء وفنيين مدربين من الطب الشرعي. وقال فقيري، إن الجثث عالية الخطورة “لا تغسل” تفاديًا لانتشار العدوى، فضلاً عن عدم توفر مغاسل مجهزة لهذه الحالات. ونوه إلى وضعها في أكياس مخصصة للجثث مع رش الكيس بالكلور، وأشار إلى أنها في العادة توضع في كيسين.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)