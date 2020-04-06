مجهولون يحرقون محصول قمح بالجزيرة

شب حريق في محصول القمح في نمرتين بمكتب قندال بالقسم الجنوبي بمشروع الجزيرة بمساحة “90” فدانا قضت النيران عليها.
وتجمهر الاهالي بحسب صحيفة آخر لحظة وقاموا باغلاق طريق مدني سنار بواسطة المزارعين، في وقت القت الشرطة القبض على “6” مشتبه بتورطهم في الحريق.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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