أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة اليوم الاثنين الموافق 6 أبريل 2020م

التاريخ: 06-أبريل-2020 فى : أخبار 70 مشاهدة الصيحة: * ياسر العطا لـ (الصيحة): (مافي انقلاب) * اتجاه لفرض حظر تجوال كامل * حجز ممتلكات وأرصدة (30) متهماً في انقلاب (30) يونيو الجريدة: *الحرية والتغيير: احتفل بذكرى أبريل من مكانك *الجيش ينفي وجود قرائن لتنفيذ انقلاب ومجلس الوزراء يحذر من تحركات عناصر الوطني المخلوع *الصحة: ارتفاع حالات الاصابة بكورونا الى (12) السوداني: * ارتفاع حالات الإصابة بـ (كورونا) إلى (12) بينهم (4) من أسرة واحدة *مجلس الوزراء: اجراءات فعالة لتحركات عناصر (الوطني) *إلغاء توزيع الدقيق للمخابز عبر الوكلاء *ضبط أكثر من (47) كليو هيروين بسواكن المجهر: Advertisements * القوات المسلحة: لا وجود لقرائن أو شبهات انقلاب *الصحة: تسجيل إصابتين جديدتين بـ (كورونا) والعدد يرتفع إلى (12) حالة آخر لحظة: * تحذيرات من انعدام سلع استراتيجية *الشيوعي: الثورة المضادة تتمدد بحماية العسكر * مجهولون يحرقون محصول قمح بالجزيرة الدار: * الطب العدلي: لا يوجد خطر صحي من نقل جثمان الطبيب الطيار إلى السودان

* محاكمة أصحاب مطاعم سياحية لمخالفتهم زمن حظر التجوال

* وفاة رئيس الوزراء الليبي السابق محمود جبريل في القاهرة بسبب كورونا

* القبض على متهم قتل شاب واختفى داخل صرف صحي * اليوم لطلاب الشهادتين: امتحان نحن والعالم المعاصر للاساس وعلوم الحاسوب للثانوي الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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